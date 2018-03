Greve in Ch. : trovato cadavere donna carbonizzata

Il cadavere carbonizzato di una donna di 64 anni è stato trovato questo pomeriggio nei pressi di un torrente in zona di campagna in località Montefioralle, nel comune di Greve in Chianti (Firenze).

La scoperta è stata fatta da un familiare della donna. Sul posto i carabinieri, anche con personale della scientifica. L’incidente o il suicidio, sarebbero al momento le ipotesi ritenute più probabili dai carabinieri.

Al momento tuttavia, in attesa degli esiti delle analisi della scientifica, gli investigatori non escludono nessuno scenario. La donna è stata trovata morta in un podere di sua proprietà. A dare l’allarme è stato il cognato, che era arrivato per darle un passaggio fino a casa. Accanto al cadavere carbonizzato è stata trovata una tanica di benzina. Tra le possibilità, quella che la 64enne sia stata vittima di un incidente, mentre cercava di incendiare alcune sterpaglie.

