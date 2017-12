Governo stanzia 15 milioni per beni culturali toscani

Quasi 15 milioni di euro per finanziare un totale di 35 interventi su tutto il territorio toscano. E’ il risultato del lavoro della commissione che ha giudicato le richieste pervenute al governo per il progetto “[email protected] – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”.

Sono stati assegnati 15 milioni di euro alla Toscana attraverso il progetto “[email protected] – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati“, col quale tutti Comuni italiani hanno potuto segnalare, dal 2016 ad oggi, realtà storiche bisognose di intervento, per ottenere l’accesso a dei fondi statali.

“Un bel giorno per la cultura in Toscana – commenta il segretario regionale dem, Dario Parrini – perché la Toscana incassa quasi 15 milioni di euro suddivisi in 35 progetti. Sono risorse con cui si potrà dare nuova vita a pezzi importanti della nostra storia. Un’azione concreta e un’iniziativa seria per un settore che, anche con questa iniziativa, abbiamo dimostrato di voler sostenere in maniera chiara, forte e inequivocabile”.

Secondo il vicesegretario dem, Antonio Mazzeo, “riportare alla luce e valorizzare le straordinarie bellezze del nostro territorio che purtroppo versavano in stato di abbandono è una delle caratteristiche distintive anche dell’azione regionale dall’inizio della legislatura”.