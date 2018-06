Giugno con Enjoy Firenze: tra i percorsi sull’Arno e una visita serale alla Galleria dell’Accademia

9 percorsi guidati alla scoperta dei tesori artistici e architettonici della Toscana, a cura di Cooperativa Archeologia, a partire da domani, domenica 3 giugno, per festeggiare i primi 5 anni di Enjoy Firenze.

In programma una visita al Museo Horne e a Casa Vasari, due case fiorentine del Rinascimento, un particolare percorso alla Galleria Palatina, alla scoperta della “quadreria” dei Granduchi e la speciale iniziativa alle Gualchiere di Remole per festeggiare il “compleanno” di Enjoy Firenze.

Una suggestiva visita serale alla Galleria dell’Accademia, un percorso alla scoperta di Pontormo e la “quadreria” dei Granduchi alla Galleria Palatina, un pomeriggio sui barchetti originali dei Renaioli per ammirare la Firenze dall’Arno e una speciale visita alle Gualchiere di Remole: sono queste alcune iniziative di giugno firmate “Enjoy Firenze”, il cartellone di percorsi guidati alla scoperta dei tesori artistici e architettonici di Firenze e della Toscana in compagnia di esperti e archeologi curato da Cooperativa Archeologia.

9 gli appuntamenti del mese, che si apriranno domenica 3 giugno con un particolare percorso di visita alla Galleria Palatina, alla scoperta della “quadreria” dei Granduchi, una collezione straordinaria di opere che conserva ancora l’allestimento settecentesco. La visita alla Galleria, che al momento ospita una mostra dedicata al Pontormo, sarà l’occasione perfetta per ammirare il dipinto dell’”Alabardiere”, il magnifico ritratto di giovane, elegantemente vestito, con il capo coperto da una berretta rossa, conservato al Getty Museum di Los Angeles, che torna a Firenze dopo quasi trent’anni.

Tra gli appuntamenti del mese : un viaggio nel cuore di Firenze, all’interno di due dimore fiorentine del Rinascimento: il Museo Horne e Casa Vasari. Il primo è un raffinato scrigno di capolavori di pittura e di scultura, da Giotto a Simone Martini, a Masaccio, a Filippino Lippi e Giambologna, ma anche e soprattutto una casa, arredata con pezzi pregiati dal Duecento al Seicento, che si presenta ai visitatori come lo ha voluto il collezionista inglese da cui prende il nome; la seconda, che fu la residenza fiorentina del pittore, architetto e storico dell’arte Giorgio Vasari, e conserva un notevole ciclo di affreschi nel salone, da lui concepito e realizzato con l’aiuto degli allievi (9/06). Un affascinante percorso, sui barchetti originali dei Renaioli per scoprire una Firenze inedita, quella nel tratto monumentale dell’Arno, da Ponte alle Grazie a Ponte S. Trinita raccontata dall’archeologo a bordo per conoscere Firenze da una prospettiva completamente nuova, per ammirare luoghi incredibili, visibili solo dall’acqua, e storie inaspettate legate al fiume (13/06). Una suggestiva visita serale alla Galleria dell’Accademia, il secondo museo più visitato d’Italia dopo gli Uffizi, che ospita alcune sculture di Michelangelo, i Prigioni, il San Matteo e in particolare il celebre David, qui trasportato nel 1873, per il quale venne realizzata la scenografica tribuna (19/06).

In occasione del 5° compleanno di Enjoy Firenze, Cooperativa Archeologia lancia una serie di proposte mensili a prezzo speciale: questo terzo appuntamento ci porterà alle Gualchiere di Remole, alla scoperta degli antichi mestieri in riva d’Arno. Le Gualchiere, un tempo utilizzate per il processo di follatura della lana, rappresentano una struttura unica e affascinante. Visibili solo dall’esterno, la loro storia ci verrà illustrata da Piero Gensini, un artista che proprio qui ha creato il suo studio e che è diventato il “custode” di questo luogo (15/06).

A chiudere gli appuntamenti del mese, in programma domenica 24 giugno una visita al Museo del Centro Internazionale per le Arti dello Spettacolo “Franco Zeffirelli” che, promosso dallo stesso Maestro raccoglie e mette a disposizione della sua città l’intero patrimonio artistico e culturale di una carriera lunga quasi settant’anni. È ospitato nel Complesso di San Firenze, in origine convento dei Padri Filippini, già sede del Tribunale. Tra bozzetti di scena, disegni e figurini di costumi, il Museo ospita oltre 250 opere di Zeffirelli in un percorso espositivo suddiviso cronologicamente in Teatro, Opera e Cinema, esemplificando le tappe principali del percorso artistico di Zeffirelli. Si tratta di un museo unico nel suo genere, corredato da una ricca biblioteca, da un prezioso archivio e da tante attività inerenti il mondo dello spettacolo.

Ad arricchire il cartellone 3 proposte fuori porta. La prima, riguarda il cantiere di allestimento del Museo delle Antiche Navi di Pisa, che espone le imbarcazioni di epoca romana emerse durante lavori per l’ampliamento della Stazione di Pisa S. Rossore con il loro carico di anfore, ceramiche, vetri, metalli e strumenti di bordo (3, 9, 17, 23/06). La seconda, per scoprire “Volterra, città degli etruschi e dei romani”dove, con testimonianze artistiche e monumentali di grandissimo rilievo, che possono essere ammirate semplicemente passeggiando per le vie del centro storico, ma anche visitando i musei cittadini, la storia ha lasciato il suo segno con continuità dal periodo etrusco fino all’ottocento; nel percorso è prevista la visita alla mostra temporanea, allestita a Palazzo dei Priori, “I Signori dell’Ortino. Aristocrazie gentilizie all’alba della città di Velathri”(10/06). Il terzo appuntamento è con i laboratori e le visite guidate per bambini e adulti all’antica città di Luni (SP), in cui ogni mese viene proposto un laboratorio diverso: questa volta si tratterà di “A merenda con Apicio”. Attraverso le antiche ricette di Apicio, un ghiottone vissuto 2000 anni fa, i bambini riscopriranno il gusto degli antichi romani (17/06).

Per ulteriori informazioni www.enjoyfirenze. it. Ingresso a pagamento alle visite, prenotazione obbligatoria a [email protected]