Condotte a rischio giovani, nasce centro consulenza a villa Basilewsky

Nasce presso villa Basilewsky un servizio di consulenza per aiutare i giovani con condotte a rischio. Il centor si avvarà di un team ddi operatori esperti nella consulenza e nel consiglio di un percorso di sostegno ed intervento.

Nasce a Firenze, a Villa Basilewsky, un servizio di consulenza familiare rivolto a genitori, insegnanti e adulti di riferimento su problematiche relative al consumo di alcol, sostanze psicoattive e comportamenti considerati pericolosi come il gioco d’azzardo e l’eccessivo uso di internet.

Oltre agli aspetti informativi, di prevenzione e formazione, spiega la Asl in una nota, il Centro si propone di offrire un “valido supporto attraverso uno spazio di ascolto e consulenza per familiari, amici e persone di riferimento che sono in contatto con giovani coinvolti in comportamenti a rischio”.

Il Centro si avvale di un team di operatori esperti per fornire informazioni per facilitare l’eventuale avvio di un percorso specifico di sostegno e strategie di intervento adeguate. La struttura è stata attivata dal servizio per le dipendenze di Firenze dell’Asl Toscana Centro e dall’associazione Progetto Villa Lorenzi nella sede di Villa Basilewsky in via Lorenzo il Magnifico 104. E’ aperto il lunedì dalle 17 alle 18.30 e si accede con appuntamento. Il servizio è gratuito ed è garantita la massima riservatezza.