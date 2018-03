Giovane investe anziana e fugge, denunciato 20enne

E’ stato denunciato questa mattina dai carabinieri il giovane che ha investito una donna di 82 anni, ferendola gravemente, la mattina del 17 marzo scorso in via Petrarca a Incisa Valdarno (Firenze), ed è poi fuggito senza prestarle soccorso.

I carabinieri hanno individuato il giovane, di anni 20, grazie ad alcune testimonianze e alle immagini riprese da alcune telecamere di sorveglianza. Sulla sua vettura, un’utilitaria bianca, sono stati riscontrati danni compatibili con l’investimento. A seguito dell’incidente l’anziana ha riportato numerosi traumi, per i quali si trova ricoverata nella rianimazione dell’ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri, in provincia di Firenze. Non sarebbe in imminente pericolo di vita.