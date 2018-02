Giovane denuncia violenza da portiere di ostello a Firenze

Aggredita e palpeggiata dal portiere di notte dell’ostello dove aveva preso una camera. E’ quanto raccontato alla polizia da una ragazza di 22 anni. L’episodio sarebbe accaduto la notte scorsa intorno alle 4,30 in un ostello della zona di Campo di Marte, a Firenze.

Il portiere, un uomo di 46 anni di nazionalità romena, è stato denunciato per violenza sessuale. La giovane, dopo essere stata ascoltata in questura, è stata portata in ospedale dove per lei sono state attivate le procedure del codice rosa, riservate alle vittime di

violenza e che comprendono anche un supporto di natura psicologica.

La 22enne, residente nel Nord Italia e arrivata ieri a Firenze per una vacanza, ha raccontato di aver passato la serata con un amico che abita in città, di essere rientrata da sola in

ostello poco dopo la mezzanotte e di aver passato alcune ore in un locale comune della struttura, a parlare e a bere birra e spumante insieme ad altri ospiti – alcuni ragazzi francesi – e al portiere di notte. Sempre in base a quanto denunciato alla polizia, intorno alle 3,30 i ragazzi francesi sono tornati nelle loro stanze e la giovane e il 46enne sono rimasti soli. I due avrebbero continuato e conversare e a ballare insieme per circa un’ora, poi la ragazza si sarebbe recata nel bagno della portineria. Quando ne è uscita l’uomo l’avrebbe aggredita, tentando di sfilarle i vestiti e palpeggiandola. La giovane è

riuscita a divincolarsi ed è fuggita nella sua camera da dove, intorno alle 5,30, ha chiesto l’intervento della polizia. Il 47enne, sentito dagli agenti, avrebbe negato ogni accusa nei

suoi confronti.