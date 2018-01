GiornodellaMemoria 2018. A Firenze in ottomila: la diretta di Controradio

Studenti e insegnanti delle scuole superiori toscane il 26 gennaio al meeting al Mandela Forum. L’evento si ripete dal 2006. Organizza la Regione Toscana e il Museo della Deportazione e Resistenza di Prato. Sul palco i sopravvissuti allo sterminio e chi ha patito il razzismo di Stato

La Toscana, che nel 2001 ha inventato per prima in Italia il treno della memoria che negli anni dispari porta cinquecento ragazzi ad Auschwitz, ricorda gli orrori di ottanta anni. Qualcosa per cui non ci sono antidoti ma solo vaccini, che richiedono richiami annuali: anzi, durante tutto l’anno.