Giornata della Memoria alle Fornaci: in scena “La grande menzogna”

L’appuntamento con “La grande menzogna” è per domani , domenica 28 gennaio alle 21.15, al Centro Culturale Le Fornaci di Terranuova Bracciolini (AR), una speciale produzione KanterStrasse Teatro, scritta da Alessio Martinoli, sull’importanza della “memoria” come momento di riflessione.

Prodotto con il sostegno di Comune di Terranuova Bracciolini e Regione Toscana, per la drammaturgia Alessio Martinoli, con la collaborazione di Simone Martini e Luca Avagliano, il lavoro metterà in luce cosa ha significato per la cittadinanza tedesca il passaggio al nazionalsocialismo, ovvero l’avvento al potere del partito nazista, con il cambiamento nelle libertà principali, passando per la censura e il sospetto. Altra tematica sarà quella del contenuto dei discorsi di Adolf Hitler alla nazione tedesca, la sua potenza comunicativa, la tecnica comunicativa e la sua presa sulla popolazione. La rappresentazione, inoltre, si interrogherà sull’importanza della “memoria”, come momento di riflessione, comprensione e monito nei confronti del futuro.

Sul palco Luca Avagliano, Roberto Caccavo, Simone Martini, Alessio Martinoli, Lorella Serni e gli allievi del laboratorio teatrale delle Fornaci Ks Lab: Antonella Alfieri, Leonardo Bacci, Daniela Belardini, Marta Bonfanti, Francesco Brogi, Giulia Cappellini, Claudia, Carusi Giorgio Cigolini, Riccardo Corazzesi, Filomena D’Ambrosa, Maria, Cristina Finischi, Chiara Francioni, Catia Galletti, Alessandro Gambassi, Donatella Gioli, Veronica Gruwer, Azzurra Magherini, Caterina Masini, Luisa Masini, Francesca Mori, Andrea Peggion, Nicoletta Sordi, Lucia Veronese.

Lo spettacolo sarà replicato lunedì 29 gennaio alle 11.00 per le classi di III media dell’Istituto Comprensivo di Terranuova Bracciolini. L’ingresso è libero.

KanterStrasse Teatro è una compagnia teatrale con base nel Valdarno Superiore. Oltre ai propri spettacoli si occupa di progettazione culturale e programmazione. Segue con attenzione la scena contemporanea, la nuova drammaturgia, l’arte visiva e performativa. Realizza progetti di educazione alla visione, formazione del pubblico intorno all’idea di teatro come comunità attiva e organizza laboratori teatrali sia per adulti che per bambini.