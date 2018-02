Giorgia Meloni contestata durante la sua visita a Livorno (VIDEO)

La leader di Fratelli d’Italia è stata accolta da striscioni e cori “anti fascismo” durante una sua visita alla città di Livorno per la campagna elettorale.

Durante la passeggiata nelle strade della città per incontrare alcuni commercianti per la campgan elettorale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni è stata contestata da striscioni e cori. Alcuni manifestanti, sembra non del quartiere, le hanno cantato ‘Bella ciao’ e intonato cori come ‘Livorno è antifascista’. Esposto anche un cartello con scritto ‘Livorno i fascisti non li vuole. Meloni vattene!”.

Sarebbe stata raggiunta anche da una bottiglia di plastica e da uno sputo, Giorgia Meloni, durante la contestazione di oggi a Livorno. Lo rendono noto dal partito di Fdi della Toscana: la bottiglia è stata lanciata mentre Meloni stava salendo in auto per lasciare la città. La leader di Fdi non ha riportato conseguenze, è stato ancora spiegato.

L’auto è stata circondata dai manifestanti: il veicolo, che era protetto dalle forze dell’ordine, è comunque riuscito a partire alla volta di Pontedera (Pisa), dove Meloni ha in programma un’altra iniziativa. Secondo quanto spiegato da Fdi sarebbero stati tirati calci alla macchina.

La leader del partito, a visita conclusa ha dichiarato: “A Livorno oggi le due Italie che si confrontano il prossimo 4 marzo: da una parte Fratelli d’Italia che parla con i commercianti, con le persone comuni, di sicurezza, di tutela del piccolo commercio, di identità, di marchio italiano. Dall’altra i soliti quattro deficienti dei centri sociali che quattro giorni fa in branco prendevano a calci un brigadiere dei carabinieri mentre era a terra e che oggi vogliono impedire a me di parlare. Scegliete da che parte stare, italiani. Scegliete se stare dalla parte degli antidemocratici o della democrazia e della libertà”.

“Ringrazio il lavoro impagabile Delle nostre forze dell’ordine che hanno svolto anche oggi un servizio esemplare per fronteggiare i soliti vigliacchi dei centri sociali che volevano impedirmi di passeggiare e incontrare i commercianti”.

VIDEO DI URBAN LIVORNO 2.0