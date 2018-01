Gioco d’azzardo: a Prato circolo adibito a bisca, 14 denunciati

Un circolo privato adibito a bisca è è stata scoperto dai carabinieri in via Pistoiese a Prato.

Nel corso dell’operazione quattordici cittadini orientali, tra cui cinque donne, tutti dediti a giocare a ”mahjong” (tipico gioco orientale), sono state denunciate in stato di libertà per partecipazione a gioco d’azzardo mentre la titolare del circolo, residente a Campi Bisenzio (Firenze), è stata deferita anche per organizzazione di gioco d”azzardo. Sequestrati anche 4335 euro in contanti.