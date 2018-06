Ginevra Di Marco canta Luigi Tenco negli 80 anni dalla nascita, prima assoluta

La cantante Ginevra Di Marco sarà a Barberino Val d’Elsa per Terra InCantata venerdì 29 giugno (piazza Barberini, ore 21.30) e a Scandicci per Open City, sabato 14 luglio (piazza Matteotti, ore 21.30). Alcuni celebri brani di Tenco si alterneranno a brani di musica classica come il Quartetto per archi n. 3 in la maggiore di Robert Schumann, in piena tradizione Nuovi Eventi Musicali, nei cui programmi musicali i più grandi autori di ogni tempo si affiancano

In occasione degli 80 anni dalla nascita di Luigi Tenco, sarà Ginevra Di Marco l’interprete speciale dei brani del celebre cantautore nella nuova produzione in prima assoluta firmata Nuovi Eventi Musicali. Accompagnata dagli arrangiamenti originali di Marco Bucci, la cantante si esibirà a Barberino Val d’Elsa venerdì 29 giugno (piazza Barberini, ore 21.30) e a Scandicci per Open City, sabato 14 luglio (piazza Matteotti, ore 21.30). I celebri brani di Tenco quali “Vedrai vedrai”, “Io si”, “Angela”, “Lontano lontano” saranno intervallati da brani di musica “classica”, a Parma da quelli di Giacomo Puccini, a Firenze dal Quartetto per archi n.3, op 41 di Robert Schumann, in piena tradizione Nuovi Eventi Musicali, nei cui programmi musicali i più grandi autori di ogni tempo si affiancano.

Ginevra di Marco, sarà accompagnata da Francesco Magnelli alle tastiere e samples, da Andrea Salvadori alle chitarre, e da quello dell’Orchestra i Nostri Tempi di Firenze per Terra InCantata in piazza Barberini (29 giugno, composto da Irene Santo e Pamela Tempestini al violino, Edoardo Rosadini alla viola e Valeria Brunelli al violoncello con arrangiamenti e trascrizioni dagli originali degli archi di Marco Bucci) e in piazza Matteotti a Scandicci per la rassegna Open City (14 luglio).

Il legame della Di Marco con Tenco è lungo: nel 2017 Ginevra è stata la vincitrice della Targa Tenco 2017 come miglior interprete, mentre in “Donna Ginevra” del 2009, per cui già si era aggiudicata la Targa Tenco, ha inciso “Io sì”, capolavoro di Tenco, riletta a mo’ di sirtaki.

Tenco, cantautore, attore, poeta, compositore e polistrumentista, è considerato da gran parte della critica uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi. La sua rivoluzione artistica è riscontrabile nella volontà di una profonda rottura con la musica tradizionale italiana e la necessità di trattare tematiche all’epoca all’avanguardia quali il sentimento umano nella sua crudezza, l’amore sotto le sue molteplici prospettive, le esperienze esistenziali, fino alla critica sociale come la politica, l’ideologia, i diritti della donna, la guerra e ai temi dell’emarginazione.

Info e prevendite: www.nuovieventimusicali.it – i [email protected] Prevendite circuito Boxoffice – www.boxol.it