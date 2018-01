General Stratocuster and the Marshals live al Glue di Firenze

Sabato 20 gennaio General Stratocuster and the Marshals in concerto al Glue di Firenze. Una super formazione di classic rock formata da componenti del panorama rock nostrano e non solo.

I General Stratocuster and the Marshals nascono nel gennaio 2010 ma i componenti della band sono tutti volti noti del panorama rock nostrano e non solo.

Il “frontman” è Jack Meille, frontman dei riformatisi Tygers Of Pan Tang da Newcastle, esponenti di spicco della New Wave dell’Heavy Metal britannico 80’s.

Al basso l’italoamericano Richard Ursillo – colonna del prog-rock italiano 70’s con i Sensation Fix, gli Sheriff e i Campo di Marte. Alla chitarra solista troviamo Fabio Fabbri, attivissimo session-man e autore di un esordio discografico autografo risalente ai primi anni ’90. Alla batteria e alle tastiere troviamo Nuto e Federico Pacini della Bandabardò.

Autori di un primo CD autografo uscito nel 2011 presentato al prestigioso Pistoia Blues Festival, edito da Horus-Audioglobe, si sono esibiti con artisti del calibro di Robert Cray, Jimmy Vaughan, Doors. Dal primo lavoro è estratto il videoclip “Today and Tomorrow”. Il secondo cd, intitolato “Double Trouble”, è in uscita a novembre del 2013 per l’etichetta Red-Cat Records/Audioglobe. La copertina del secondo lavoro è stata realizzata dall’artista Giacomo Costa. I CD ed il live dei General Stratocuster si collocano nella più classica tradizione del rock anglosassone, ispirati dalle sonorità e dal songwriting dei maestri del genere, rielaborati con stile personale e grande passione: un’esperienza assolutamente da non perdere, confermata dalle lusinghiere recensioni che gli addetti ai lavori hanno riservato alla band fin dall’esordio. Nel 2015 il gruppo registra il proprio terzo lavoro in uscita a febbraio 2016, ed inizia la propria collaborazione con l’etichetta Black Candy. Dal nuovo CD, intitolato “Dirty Boulevard”, viene estratto come primo singolo il pezzo “Built To Last” e la band inizia una nuova turnè.

Aftershow: Lucille djset

Ingresso gratuito con tessera Glue/US Affrico

Prenota qui la tessera:

http://www.gluefirenze.com/tesseramento