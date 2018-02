Gdf affida Lucertola delle rocce ad Acquario Livorno

La Guardia di Finanza di Livorno ed i Carabinieri Forestai di Cecina hanno affidato all’Acquario di Livorno un esemplare maschio di Lucertola delle rocce della Namibia, recuperato nel porto durante le operazioni di scarico di un container di legname proveniente dal Gabon (Africa).

L’intervento è avvenuto dopo la segnalazione da parte del Fitosanitario della Regione Toscana e dello spedizioniere, i quali, al momento del ritrovamento dell’esemplare di lucertola delle roccie, hanno contattato la Guardia di Finanza ed i Carabinieri, subito giunti sul posto.

L’animale, che somiglia ad una piccola iguana, è stato riconosciuto come lucertola delle rocce della Namibia (Agam planices ), specie che, ad oggi, non rientra tra quelle inserite nella CITES, la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie in via d’estinzione.

Una volta recuperata, la lucertola è stata affidata all’Acquario di Livorno che lo ha prontamente inserito all’interno di un terrario della struttura accanto all’area espositiva che ospita diverse specie di insetti, rettili ed anfibi.

Dal 1° gennaio 2017, la Guardia di Finanza, con l’attribuzione delle funzioni del Corpo Forestale dello Stato, opera all’interno del porto di Livorno svolgendo quotidianamente controlli finalizzati al contrasto del commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione.