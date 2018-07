Galluzzo: furto e danni auto, arrestato grazie a tatuaggio

Dopo settimane di scorribande, i carabinieri fermano e arrestano l’autore di danneggiamenti e furti compiuti sulle auto parcheggiate al Galluzzo, sobborgo di Firenze sulla via Cassia.

A partire da metà giugno, in zona Galluzzo, si sono registrati numerosi episodi riguardanti il danneggiamento di autovetture parcheggiate in strada da dove, dopo aver infranto i vetri, l’autore portava via ogni oggetto presente, anche se di modestissimo valore.

Già da alcuni giorni identificato, i carabinieri poi hanno bloccato Leonardo Messerini, 47enne pluripregiudicato originario di Firenze, senza fissa dimora. Lo hanno riconosciuto e bloccato ieri pomeriggio a San Casciano in Val di Pesa.

Gli episodi si verificano di giorno e di notte e sono stati denunciati presso la locale stazione dei carabinieri, hanno determinato l’intensificazione dei servizi per il controllo del territorio da parte delle pattuglie dell’Arma e un aumento dell’attenzione dei cittadini del posto.

In più occasioni la popolazione è riuscita a filmare col cellulare il ladro in azione.

La successiva acquisizione ed analisi dei filmati ha permesso agli investigatori di identificare con assoluta certezza il responsabile dei furti, anche grazie ad un vistoso tatuaggio sul braccio destro, e di mettersi sulle sue tracce.

Ieri mattina i militari della Stazione di Firenze Galluzzo hanno rintracciato, in una strada della località Chiesanuova del Comune di San Casciano Val di Pesa, lo scooter utilizzato da Messerini per compiere i suoi numerosi furti, ripreso in uno dei video consegnati dai cittadini ai carabinieri.

Mentre i militari effettuavano un servizio di appostamento nei pressi del ciclomotore, in attesa che l’utilizzatore tornasse a riprenderlo, a metà pomeriggio il ricercato veniva fermato dai colleghi della stazione Carabinieri di San Casciano, anch’essi impegnati nelle ricerche, che l’avevano riconosciuto e fermato mentre percorreva a piedi una strada.

Ora Messerini è a Sollicciano, mentre lo scooter usato nei colpi, è risultato provento di furto: era stato rubato a giugno nella zona di Porta al Prato a Firenze, ora è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario