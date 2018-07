Fucecchio: arresto per spaccio di droga

E’ stato arrestato un 30enne che spacciava droga nei pressi di un asilo, di un parco giochi e di una chiesa. Le indagini, cominciate un anno fa, coinvolgevano 3 soggetti di cui 2 sono ancora ricercati.

Arresto di un 30enne a Galleno, nel territorio comunale di Fucecchio (Firenze), mentre spacciava sostanze stupefacenti nelle vicinanze di un asilo, di un parco giochi e di una chiesa.

Sono invece per il momento irreperibili e ricercati, altri due uomini, un 21enne e un 37enne. Tutti e tre sono di nazionalità marocchina.

L’arresto arriva al termine di un anno di indagini condotte dai militari della Compagnia di Empoli (Firenze): il 30enne è stato atteso dai carabinieri ieri pomeriggio all’esterno del circolo del paese e controllato.

Il cane antidroga Batman dell’unità cinofili di Firenze ha individuato 20 grammi di cocaina e 75 di hashish interrati in più punti all’esterno della sua abitazione, ora sotto sequestro.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i tre sarebbero riusciti a gestire un giro di affari di circa 1000 euro al giorno: la droga veniva pagata in anticipo e poi consegnata in luoghi pubblici, anche negli orari in cui erano presenti bambini e famiglie.

Almeno trenta le persone identificate dai carabinieri come clienti dei tre spacciatori.