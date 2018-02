Freddo: neve e vento, codice giallo in Toscana

Slavina travolge 6 sciatori a Abetone, nessun ferito Stavano facendo fuoripista, per loro solo qualche contusione.

Un gruppo di sei sciatori è stato travolto stamani da una mini slavina in Val di Luce (Pistoia), per loro solo qualche contusione ma nessuno è rimasto ferito. Ad aver provocato il distacco nevoso, avvenuto tra il Monte Gomito e la Forcella della Fariola, sarebbe stato un fuoripista degli stessi sciatori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i poliziotti in servizio sulle piste da sci di Abetone, il soccorso alpino e il personale del 118.

La sala operativa della protezione civile della Toscana ha emesso il codice giallo per neve e vento su tutta la regione a partire dalla mezzanotte di stasera e fino alla stessa ora di domani, domenica 25 febbraio. Per il vento, codice giallo a partire dalle ore 13.00 di oggi sulle zone centrali della regione, sull’Appennino sono previste raffiche fino a 80 km/h. Previsti anche mari molto mossi o agitati.

La concomitanza di un flusso di correnti orientali sulla Toscana dovuto a un’area di bassa pressione sul Tirreno con l’ingresso di aria molto fredda dall’Europa orientale determinerà, domani, condizioni favorevoli a nevicate sparse fino a bassa quota. Tutta la regione sarà inoltre interessata da forti raffiche di vento Grecale.