Freddo: Firenze potenzia piano accoglienza per senza tetto

Con l’arrivo del grande freddo si intensifica il servizio di accoglienza invernale dei senza fissa dimora attivato a dicembre dal Comune di Firenze dall’assessorato al Welfare presso le Foresterie Pertini e del Fuligno, l’Albergo Popolare, l’Ostello del Carmine, a cui si aggiungono le strutture gestite dalla Caritas.

Da domani, si legge in una nota, saranno aggiunti 30 posti con la possibilità,

se serve, di incrementare ulteriormente. Il servizio consiste nell’offrire un’attività di pronta

accoglienza notturna destinata a cittadini italiani e stranieri, uomini maggiorenni, donne sole e con bambini, residenti o non a Firenze, in possesso di un documento di riconoscimento. Agli ospiti non viene fornita solo l’accoglienza notturna, ma vengono

serviti anche il pasto serale e la prima colazione. Di sera si attivano le unità di strada impegnate a distribuire coperte, bevande e pasti caldi alle persone che sono al freddo.

L’assessora al Welfare Sara Funaro rinnova l’appello ai fiorentini invitandoli a segnalare chi dorme per strada, ringraziando “le associazioni, le unità di strada e i volontari che da più di due mesi stanno prestando aiuto alle persone in difficoltà”, così come le Misericordie.

La Comunità di Sant’Egidio ha reso noto che a Firenze “alcuni senza fissa dimora, già individuati, saranno accolti presso la sede della Comunità”. Inoltre, ogni martedì e sabato,

viene anche detto, è prevista “la raccolta di coperte, sacchi a pelo e altri indumenti. Burian non ferma la solidarietà”.

In particolare, a Firenze la Comunità di Sant’Egidio aprirà da domenica sera la sua sede a 10 persone senza fissa dimora già individuate e invitate. Nel frattempo il martedì, dalle ore 19 alle 20, e il sabato dalle ore 17 alle 19, Sant’Egidio raccoglierà coperte, sacchi a pelo e anche felpe, piumini, tute da ginnastica, scarpe pesanti da uomo e in buone condizioni. In questi stessi orari chi vuole può aiutare a preparare e a distribuire la cena.