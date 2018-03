Frecce Tricolori al Piazzale, chiuso stamani viale dei Colli

Firenze ospita le celebrazioni del 95esimo compleanno dell’Aeronautica Militare. Oggi la cerimonia presso il piazzale Michelangiolo, per la quale sono previsti

provvedimenti per la mobilità, come la chiusura dalle 9.45 alle 13.30 del viale dei Colli. Ieri prove di volo sopra la città.

Le celebrazioni coincidono anche con gli 80 anni della presenza della Scuola Militare Aeronautica “Douhet” e nell’occasione è in programma anche la cerimonia del giuramento e il battesimo del primo corso della scuola.

Prove di volo, ieri sopra a Firenze in vista dell’arrivo delle Frecce tricolori, che oggi, a dieci anni di distanza dall’ultima volta, torneranno a salutare il capoluogo toscano.

Molti gli eventi, aperti alla cittadinanza, in programma: il passaggio delle Frecce da Firenze sarà accompagnato dalla cerimonia militare solenne a Piazzale Michelangelo alla quale è annunciata la presenza del ministro della Difesa Roberta Pinotti. Intanto nell’ambito delle celebrazioni, inaugurata una mostra fotografica a tema aeronautico alla Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi, e stasera ci sarà un concerto al Teatro della Pergola.

Quanto alla giornata di oggi, il Comune ha istituito provvedimenti di mobilità per l’area intorno al piazzale Michelangelo, ecco i divieti e le modifiche in dettaglio:

I primi provvedimenti propedeutici sono già in vigore e consistono nei divieti di sosta nel piazzale Michelangiolo. Divieti di sosta in via delle Porte Sante (tratto viale Galilei-via Monte alle Croci), via del Monte alle Croci (tratto via delle Porte Sante-viale Galileo) e piazzale Galilei. Divieto di sosta anche in viale Poggi per l’istituzione del parcheggio per i mezzi con contrassegno invalidi.

Passando all’evento dalle 9.30 scatteranno divieti di sosta nel piazzale Michelangiolo negli spazi riservati al Tp e bus turistici. Alle 9.45 sarà la volta dei divieti di transito in piazzale Michelangiolo, viale Michelangiolo, viale Galileo, viale Poggi, piazza degli Unganelli/via del Giramontino. Il provvedimento sarà in vigore fino alle 13.30 per tutti i mezzi eccetto Ataf e scuolabus, che potranno passare già dalle 13, e mezzi interessati all’evento con specifica autorizzazione.

Su viale Michelangelo potranno circolare anche i veicoli diretti e in uscita dall’ex Iot, i mezzi dei frontisti, veicoli diretti e in uscita dalle attività ricettive nell’area, mezzi provenienti da via San Miniato al Monte per la sola corsia discendente in direzione via Marsuppini; su viale Galileo deroga per i veicoli provenienti da via San Leonardo in uscita verso piazzale Galileo, mezzi dei frontisti compresi quelli di via del Giramontino, veicoli a servizi di disabili. Inoltre dalle 9.45 alle 13.30 scatteranno divieti di transito anche nelle strade laterali afferenti alle aree chiuse con deroghe per i veicoli diretti ai passi carrabili o in sosta su strada in uscita.