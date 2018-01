Francesco Gabbani in concerto sabato 20 gennaio al Nelson Mandela di Firenze

Più che un concerto sarà una festa, a conclusione di un anno straordinario. L’anno di Francesco Gabbani!Appuntamento sabato 20 gennaio al Mandela Forum di Firenze (ore 21 biglietti in prevendita, ridotto 15 euro fino a 14 anni per tutti i settori) in apertura Kaufman e Hugolini.

Francesco proporrà un live speciale e si esibirà, per la prima volta, in un palazzetto. Sarà un concerto unico, un modo per ringraziare tutti i fan e tutte le persone che lo hanno seguito con così tanto affetto. “Siamo impegnati con le prove – racconta Francesco – e stiamo studiando una scaletta diversa rispetto a quella proposta durante il tour estivo e sono riuscito a esaudire un mio grande desiderio, quello di portare, con me sul palco, oltre alla band-, un’orchestra di quindici elementi. Ormai manca poco e non vedo l’ora di salire su quel palco. Vi aspetto al Mandela Forum per festeggiare, insieme, questo anno meraviglioso e irripetibile!”.

Ad accompagnare Francesco Gabbani e la sua band, composta da Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra), ci sarà l’Infonote String Orchestra diretta da Luca Chiaravalli.

L’allestimento, inoltre, prevede contributi visivi inediti che accompagneranno Francesco nella sua grande festa.

Intanto è uscito “Magellano Special Edition”, doppio album disponibile anche su tutte le piattaforme di digital download e streaming che contiene, oltre al cd originale “Magellano” – che nel frattempo ha conquistato il disco di platino – un secondo cd live dal titolo “Sudore, fiato, cuore”, registrato durante l’ultimo tour che ha riscosso uno straordinario successo di pubblico e ha portato Gabbani ad esibirsi di fronte a centinaia di migliaia di spettatori.

INFO: I biglietti si possono acquistare nei punti vendita di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055 210804) e online su www.boxol.it (tel. 055 210804) e www.ticketone.it (tel. 892 101).