Frana nel Pesciatino, evacuate 6 famiglie

Pescia, in Provincia di Pistoia, i Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia, distaccamento di Pescia, sono intervenuti per una frana avvenuta lungo la strada che dalla frazione di Pietrabuona conduce a quella di Medicina.

Benché il materiale franoso precipitato sulla strada non sia in quantità rilevante, la frana è stata considerata ‘ancora in movimento’, e per questa ragione, in via del tutto precauzionale, sono state fatte evacuare 6 famiglie.

Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri, personale dell’ufficio tecnico del Comune, la Polizia Municipale, e la ditta che si occuperà della messa in sicurezza della zona.

La zona era già stata interessata da una frana altre volte e nel febbraio del 2016, uno smottamento si era verificato proprio a Pietrabuona dove una parte della collina: pietre, terra e vegetazione, erano piombati verso le abitazioni, ed anche allora il sindaco aveva disposto l’evacuazione delle case più a rischio.