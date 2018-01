Forum toscano acqua: Autorita’ Idrica non ratifichi proroga triennale per Nuove acque

L’assemblea dell’Autorità idrica toscana (Ait), in programma domani, non ratifichi la proroga della concessione al gestore Nuove acque spa “di tre anni e mezzo, oltre la scadenza originaria del 30 giugno”, decisione “presa da una esigua maggioranza, in sede di Conferenza Territoriale 4 Alto Valdarno”.

A chiederlo il Forum toscano dei movimenti dell’acqua secondo il quale “la concessione di questa proroga è priva di senso di opportunità e di convenienza per gli utenti, oltre che di dubbia legittimità perché non condivisa dalla stragrande maggioranza dei rappresentanti dei cittadini dei territori interessati”.

In una nota il Forum ricorda che l’affidamento del servizio a Nuove Acque “nel 1999 venne sottoscritto dai sindaci dei Comuni facenti parte del Consorzio 4 Alto Valdarno, previa approvazione di tutti i Consigli Comunali. Come è possibile che ora siano stati chiamati a decidere sulla proroga solo i primi cittadini?

Ed è accettabile che i sindaci favorevoli rappresentino solo un terzo della popolazione che abita e opera nel territorio gestito da Nuove Acque?”. Inoltre “la proroga prevede il ricorso ad un prestito di 130 milioni di euro, da utilizzare in parte per coprire il project financing di 40 milioni ancora da rimborsare, e in parte per nuovi investimenti. Ma Nuove Acque non era il fiore all’occhiello in fatto di investimenti?”.