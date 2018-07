Forte dei Marmi: operaio si ferisce con frullino

Incidente sul lavoro in un cantiere edile a Forte dei Marmi, operaio si ferisce gravemente.

Un operaio è rimasto ferito in modo grave mentre lavorava in un cantiere edile in via Ponchielli a Forte dei Marmi (Lucca): secondo quanto emerso l’uomo si sarebbe semiamputato un avambraccio mentre stava utilizzando un frullino.

Sul posto è intervenuta una ambulanza e l’automedica del 118 e l’elicottero Pegaso che ha trasferito poi l’operaio in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa.