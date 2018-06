Fornaci Barga: permangono 140 esuberi nazionali dopo 70 mln investiti

Lo prevede il piano industriale di Kme per il rilancio del sito industriale di Fornaci di Barga (Lucca), le cui linee guida sono state illustrate oggi dall’azienda.

Un investimento di 70 milioni di euro, da attuarsi in 18-24 mesi, con la realizzazione di un pirogassificatore per l’autoproduzione di energia, che permetterà un recupero dell’occupazione anche se oggi “permane un esubero di 140 lavoratori sui circa 1000 addetti” a livello nazionale.

Lo prevede il piano industriale di Kme per il rilancio del sito industriale di Fornaci di Barga (Lucca), le cui linee guida sono state illustrate oggi dall’azienda. Ne danno notizia i sindacati Fiom e Uilm che chiedono ammortizzatori sociali per evitare licenziamenti.

“Abbiamo messo in evidenza che il settore della metallurgia debba essere ritenuto fondamentale per un paese industriale – sottolineano in una nota il coordinatore Fiom Kme Massimo Braccini e il coordinatore siderurgia Fiom Mirco Rota -. Da parte del Ministero é stato fatto presente che a legislazione invariata non sono previsti ulteriori ammortizzatori sociali”.

Un nuovo incontro sugli ammortizzatori sociali è fissato per il 5 luglio al Mise. Per il coordinatore nazionale della Uilm siderurgia Guglielmo Gambardella, “bisogna trovare continuità con gli ammortizzatori sociali così da garantire i lavoratori per tutta la fase di realizzazione del progetto di rilancio di Fornaci di Barga. Non saranno tempi brevi, per questo il governo deve trovare una soluzione, in tempi rapidi”.

Gambardella ricorda che l’azienda dovrebbe presentare il progetto definitivo fra la fine di luglio e l’inizio di agosto. “A quel punto – spiega – si entrerà nella fase di valutazione della Regione Toscana che dovrebbe durare circa 180 giorni. Dovrà essere rilasciata una nuova Autorizzazione integrata ambientale (Aia) sia per l’aumento dei volumi produttivi che per il pirogassificatore, destinato a produrre energia tramite gli scarti di cartiera, il pulper”.