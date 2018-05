Fondo nazionale politiche sociali, 18 milioni di euro per le zone distretto 

Ammontano a oltre 18 milioni di euro le risorse destinate alle zone distretto della Toscana, dalla ripartizione del Fondo nazionale politiche sociali, per l’annualità 2017: ne dà notizia la Regione Toscana in base a un decreto approvato il 9 maggio scorso dal Governo.

Nel settembre 2017, spiega una nota, erano stati assegnati al territorio toscano complessivamente 6 milioni di euro di risorse regionali Fras (Fondo regionale di assistenza sociale), in attesa delle risorse dell’assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali (Fnps), che si presumeva arrivassero nel dicembre 2017.

In realtà, gli oltre 18 milioni assegnati dal Fnps alla Toscana, sono arrivati il 10 aprile scorso. Appena è stata approvata l’ultima variazione di bilancio, è stato inserito in procedura il decreto per liquidare le cifre spettanti a Società della salute e zone distretto.

I finanziamenti saranno destinati, tra l’altro, a case di accoglienza donna-bambino, all’affidamento familiare, per il sostegno educativo ai minori a scuola, alla povertà, all’assistenza domiciliare a soggetti fragili, e al trasporto sociale.

Prossimamente un altro atto andrà a ripartire per il 2018 risorse regionali per circa 5 milioni di euro, in anticipo su quelle nazionali.