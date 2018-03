Fisco: sottratte imposte per 1 mln, nei guai due imprenditori

La guardia di finanza di Livorno ha posto sotto sequestro preventivo, su disposizione del gip, un appartamento in centro del valore di mercato di oltre 300 mila euro, di proprietà di due imprenditori livornesi attivi nel settore portuale, accusati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e falso in bilancio.

I due imprenditori, spiega una nota delle fiamme gialle, gestiscono “una società di capitali operante da molti anni nel settore dei servizi portuali e avevamo accumulato ingenti debiti con il Fisco, omettendo di pagare le imposte sui redditi e l’Iva per oltre un milione di euro”.

Secondo gli inquirenti, per sottrarsi alla riscossione coattiva da parte dell’erario, hanno falsificato il bilancio della società messa in liquidazione omettendo di indicare, tra le immobilizzazioni materiali, il mantenimento della proprietà dell’immobile ora sequestrato e hanno ceduto di fatto i restanti beni aziendali a un’altra società, senza far risultare alcun corrispettivo a titolo di affitto o cessione.

Successivamente, conclude la finanza, “una volta depositato il bilancio che indicava falsamente un attivo pari a zero hanno poi cancellato la società del registro delle imprese per far perdere le proprie tracce”. Gli investigatori hanno ricostruito la presunta condotta fraudolenta analizzando le dinamiche aziendali a ritroso fino al 2000 e ricostruito il comportamento dei due imprenditori tesi a far scomparire i beni sui quali il fisco avrebbe legittimamente potuto rivalersi”.