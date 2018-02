Firenze: vanno a notificargli sfratto, 60enne trovato impiccato in casa

Un uomo di 60 anni è stato trovato morto questa mattina dagli agenti di polizia che si erano presentati nell’abitazione dove risiedeva per notificargli uno sfratto. Secondo quanto emerso, si sarebbe tolto la vita impiccandosi con una corda.

E’ accaduto a Firenze. Sempre in base a quanto spiegato dalla polizia, si trattava del primo accesso dell’ufficiale giudiziario con forza pubblica. A rinvenire il cadavere sono stati agenti di polizia che si erano presentati nell’abitazione per notificare lo sfratto: sempre secondo quanto spiegato dalla polizia si trattava del primo accesso dell’ufficiale giudiziario con forza pubblica.

Gli agenti, dopo aver suonato il campanello e bussato ripetutamente alla porta, senza ottenere risposta, hanno deciso di entrare sfondando la porta. Una volta dentro hanno trovato il corpo senza vista dell’uomo.

In casa anche il fratello 53enne dell’uomo destinatario dello sfratto

A quanto sembra l’uomo avrebbe minacciato di togliersi la vita se fosse stato costretto a lasciare la casa. Secondo quanto emerso da una testimonianza raccolta, e al momento ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo avrebbe minacciato il suicidio nel corso di uno dei precedenti accessi per lo sfratto, eseguito senza l’impiego della forza pubblica. Secondo i primi accertamenti del medico legale, la morte del 60enne, che non ha lasciato biglietti per spiegare il gesto, risale alla notte scorsa. In base a quanto ricostruito, l’uomo, che al momento viveva da solo nell’appartamento che era stato dei genitori, adesso intestato a uno dei fratelli, era stato obbligato a lasciare l’immobile poiché la famiglia aveva accumulato un debito di oltre 100mila euro col condominio, di cui non pagava le rate da quasi 20 anni