Firenze, Tram: collocato su binari convoglio, da oggi i test

“È stata una nottata di emozione: è una bella soddisfazione vedere che si realizza un sogno, non solo mio ma di tutti i fiorentini”: così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, commenta l’arrivo del primo treno sulla nuova linea 3 della tramvia che intorno alle 2 della notte scorsa è stato collocato sui binari in viale Morgagni.

Oggi sono previsti i primi test mentre lunedì il tram percorrerà il tratto tra largo Brambilla e piazza Dalmazia.

Le operazioni notturne, ha aggiunto il sindaco, “sono durate quasi cinque ore anche perché si è trattato di far entrare il tram nel viale con un mezzo straordinario e mi complimento con tutti i tecnici perché hanno fatto un lavoro davvero eccezionale”. L’enorme trasporto è arrivato dall’autostrada passando per via Reginaldo Giuliani e via del Garbo. “Il tram –

ha concluso Nardella – ora è sui binari; piano piano gli impegni li portiamo tutti a casa”. Soddisfatto anche per il presidente del Quartiere 5, Cristiano Balli, che nella notte ha trasmesso vari momenti dell’operazione in una diretta facebook molto seguita. “Sono grandi soddisfazioni – ha commentato chiudendo la trasmissione – dopo tanti anni, ve lo posso garantire”.