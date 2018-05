Firenze: titolare ditta edile arrestato per estorsione dai carabinieri

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, lo scorso marzo, dopo l’aggiudicazione della gara alla ditta concorrente, l’uomo, di 60 anni, avrebbe iniziato a inviare messaggi intimidatori e minacce al titolare dell’azienda vincitrice, vantando il diritto a un risarcimento di 5.000 euro per il mancato guadagno e invitandolo a pagare per evitare la possibilità di problemi durante i lavori.

L’imprenditore ha denunciato il fatto ai carabinieri facendo scattare le indagini. Ieri il 60enne è stato arrestato in flagranza, dopo aver ricevuto dall’imprenditore parte dei soldi richiesti, 500 euro, in un bar di Firenze.

Gli investigatori non escludono che il 60enne possa essere responsabile anche di alcuni furti di attrezzi da lavoro avvenuti nella scorse settimane nel cantiere allestito per la ristrutturazione dello stesso condominio, nella zona di Rifredi a Firenze.

Nel frattempo gioielli in oro e pietre preziose, tra cui una collana in oro e diamanti, sono stati rubati ieri mattina nell’abitazione di una 91enne residente in zona Novoli a Firenze.

L’anziana è stata raggirata da una donna, che l’ha convinta a farla entrare in casa spacciandosi per una vicina di casa, e chiedendole di poter recuperare un bracciale che a suo dire le era caduto sul suo balcone.

La polizia, che indaga sull’accaduto, non esclude che la truffatrice, descritta come una italiana di circa 35 anni, possa aver agito con un complice.

L’uomo, dopo essere entrato dalla porta lasciata socchiusa, avrebbe frugato nella stanze mentre lei distraeva la 91enne.