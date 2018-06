Firenze: simulano rissa per borseggiare, arrestati su bus

L’intervento è stato possibile anche grazie ai servizi antiborseggio di prevenzione potenziati dalla questura in occasione di Firenze Rocks, evento che ha portato a Firenze decine di migliaia di persone.

Simulano una ressa su un bus della linea 17 e, azionando spintoni e parapiglia, borseggiano i passeggeri. Ma due vengono visti da agenti della squadra mobile

e arrestati in flagranza dopo aver sottratto il portafoglio a un giovane che con gli amici stava andando ai concerti di Firenze Rocks. In manette, per furto con destrezza, un siciliano di 48 anni che vive nella provincia di Pistoia e un kosovaro di 43

anni, senza fissa dimora. Entrambi sono noti alle forze dell’ordine per precedenti simili. Sono stati bloccati a una fermata di via Cavour.

La tecnica usata per confondere i passeggeri funzionava così: un complice si è messo davanti ai tre ragazzi da derubare mentre l’altro ha cominciato a spingere dalla parte opposta.

Inoltre gli agenti hanno notato nelle vicinanze anche altri due uomini , che in un primo momento sono stati sospettati di essere complici dei due arrestati, ma poi, in mancanza di indizi, sono stati lasciati andare. Tra gli agenti del 113 tuttavia circola l’ipotesi che fossero impegnati a valutare propri obiettivi criminali a cui comunque, in quella

circostanza, non è stato dato seguito.

