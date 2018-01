Firenze si assicura 19 congressi, porteranno 21 milioni di euro

Il carnet di fiere e congressi che la città ha già in programma per il triennio 2018-2020 farà fiorire l’economia. Firenze Convention Bureau e Palazzo Vecchio hanno messo in piedi una campagna di sponsorizzazione efficace.

Sono 19 i congressi acquisiti nel 2017 da Firenze che si svolgeranno nel triennio 2018-2020, con la partecipazione totale di oltre 20 mila delegati e un impatto economico complessivo stimato di 21 milioni di euro tra pernottamenti e servizi relativi all’organizzazione.

E’ quanto si legge in una nota di Firenze Fiera in cui si spiega che questi risultati sono stati raggiunti grazie all’attività di candidatura portato avanti dal Firenze convention bureau, insieme ai partner del territorio e alla partnership ufficiale di Palazzo Vecchio. Secondo la direttrice del Firenze convention bureau Carlotta Ferrari, “il 2017 è stato un anno molto interessante per la nostra destinazione che ha prodotto ottimi risultati in termini di acquisizioni.

Firenze è in costante crescita ed è infatti stata inserita tra le prime 5 destinazioni italiane richieste per congressi ed eventi corporate del 2017. Tutto questo conferma che il turismo business è un incubatore di ricchezza per l’economia della destinazione”. Tra i vari appuntamenti, prosegue la nota, Firenze è riuscita ad aggiudicarsi anche il prossimo Iapco edge, uno dei seminari più importanti a livello mondiale sulla formazione degli organizzatori professionali di eventi, in programma a Palazzo dei congressi dal 15 al 17 gennaio.

Il presidente di Firenze Fiera Leonardo Bassilichi sottolinea che “l’ottima performance registrata nel 2017 è un’ulteriore conferma dell’importanza dell’offerta del polo congressuale fiorentino per lo svolgimento dei più importanti congressi nazionali ed internazionali. Stiamo investendo tutti di più su una rinnovata cultura non soltanto concettuale ma anche operativa della meeting industry come asset strategico del nostro territori”.(ANSA).