Firenze, senzatetto: aumentano i posti di accoglienza per l’emergenza freddo

Verranno messi a disposizione dell’accoglienza anche i locali dell’ex infermeria in Santa Maria Novella. Istituito anche un numero verde da contattare per segnalare senzatetto che hanno bisogno di accoglienza.

S’intensifica il servizio di accoglienza invernale dei senza fissa dimora attivato il 1° dicembre scorso, infatti, dal 25 febbraio sono stati aggiunti 30 ulteriori posti, con la possibilità di incrementarli ulteriormente. Il servizio è attivo presso le Foresterie Pertini e del Fuligno, l’Albergo Popolare, l’Ostello del Carmine, l’Accoglienza Salesiani di via Gioberti, quelle di San Martino e di San Giusto a Scandicci (rispettivamente per donne e uomini).

Il servizio offre accoglienza notturna, destinata a cittadini italiani e stranieri, uomini maggiorenni, donne sole e con bambini, residenti o non nel comune di Firenze, in possesso di un documento di riconoscimento, oltre al pasto serale e alla prima colazione. Sono inoltre operative le unità di strada per distribuire coperte, bevande e pasti caldi alle persone che sono al freddo.

È possibile chiamare la Foresteria Pertini allo 055-6533117 per segnalare le persone che dormono per strada e attivare l’intervento degli operatori sul territorio. Le segnalazioni possono essere fatte anche all’indirizzo mail [email protected] o telefonando dal lunedì al venerdì (fino alle 18) al numero 055-2769141.

Il complesso di Santa Maria Novella apre le porte ai senza fissa dimora in queste notti di freddo siberiano portato da Burian con temperature abbondantemente al di sotto dello zero. Da stasera, e per i prossimi giorni, il Comune mette a disposizione dei senza tetto i locali dell’ex infermeria, dove saranno presenti i volontari di Caritas, Fratellanza militare e Croce di Malta.

Il sindaco e l’assessore al Welfare rinnovano l’appello ai fiorentini invitandoli a segnalare chi dorme per strada e a donare sacchi a pelo alle unità di strada. E ringraziano le associazioni, le unità di strada e i volontari per il grande lavoro, che stanno facendo per aiutare le persone in difficoltà.