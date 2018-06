Firenze: saracinesche abbassate e minuto di silenzio per Duccio

Bandiere a mezz’asta su Palazzo Vecchio, così come a Palazzo Medici Riccardi, sede della Città metropolitana di Firenze, e sugli edifici della Regione (dove i vessilli sono listati a lutto da ieri).

Come indicava l’ordinanza stabilita da Palazzo Vecchio, alle 10, ora di inizio delle esequie del giovane nella chiesa di Santa Maria a Cintoia, è stato osservato un minuto di silenzio negli istituti scolastici aperti e nei luoghi di lavoro. Inoltre molti negozi hanno abbassato le saracinesche.

Nei punti di Unicoop Firenze è stato osservato un minuto di silenzio, sono state abbassate le luci ed è stata interrotta la programmazione musicale radiofonica interna, mentre un annuncio ha informato soci e clienti sulle motivazioni del lutto cittadino.

“Firenze è unita più che mai nell’abbracciare la famiglia e gli amici di Duccio. Questo è il giorno del cordoglio. Ciao Duccio”, ha scritto su facebook il sindaco Dario Nardella.

Per il Sindaco Nardella “di fronte a un tale dolore l’unica cosa da fare e’ il cordoglio e il silenzio. Poi, c’e’ tutto il tempo e lo spazio per discutere dei problemi, cosa che a cui non mi sono mai sottratto”.