Firenze: sabato 23 open day alla Manifattura Tabacchi

Un’occasione per conoscere il futuro della Manifattura Tabacchi, proporre idee e spunti, trascorrere una giornata in un luogo unico tra visite guidate, performance artistiche e food&drink.

La Manifattura Tabacchi apre le sue porte ai fiorentini sabato 23 giugno in occasione di un Open Day ricco diappuntamenti e attività a partire dalle visite al complesso guidate dai volontari del FAI Giovani di Firenze. La giornata offrirà inoltreun’anteprima delle proposte culturali che animeranno la Manifattura durante il periodo estivo con musica, performance artistiche,laboratori e nuovo artigianato. I food truck garantiranno ai visitatori di gustare un’ampia scelta di specialità di strada.Coni gelato e caffè in omaggio.

L’intervento di rigenerazione urbana attivato sulla Manifattura Tabacchi si propone di realizzare una piattaforma di crescita, un polo diaggregazione, aperto a tutti, connesso e sostenibile dove formazione, cultura, turismo e artigianato contemporaneodiventeranno nuove opportunità per la città, proiettandola nel futuro. Nel corso della giornata i visitatori avranno la possibilità di informarsisul progetto e contribuire coi loro spunti all’elaborazione di temi che riguardano la vivibilità dei quartieri e delle città di domani.

Alle 11:30 e alle 19:00, negli spazi approntati per ospitare gli eventi temporanei, i responsabili di MTDM – Manifattura TabacchiDevelopment Management presenteranno agli ospiti il progetto di riqualificazione che verrà portato avanti nei prossimi anni.

“Questo Open Day è un momento davvero importante per noi – spiega Michelangelo Giombini, Head of product development di MTDM– perchè avremo l’opportunità di incontrare quanti hanno a cuore la Manifattura e sono interessati a conoscere il nostro progetto,prendendoci il tempo di rispondere alle domande e ascoltare i loro suggerimenti. Quella di sabato 23 sarà una giornata importante,perché è una sorta di prova generale di quello che la Manifattura Tabacchi vuole essere per Firenze: uno spazio di condivisione e diincontro aperto a tutta la città”.

“Si apre al pubblico – ha commentato Tommaso Sacchi, curatore Estate Fiorentina – un nuovo spazio da scoprire e da vivere. LaManifattura Tabacchi, per troppo tempo contenitore dimenticato, è pronta ad essere riqualificata e comincia la sua rigenerazioneproprio dall’estate e dai tanti appuntamenti già previsti che qui hanno trovato una location ideale. Siamo certi che proprio la cultura siauno degli snodi cruciali della valorizzazione di questo imponente e bellissimo luogo, patrimonio di archeologia industriale del Paese”.

Le visite guidate

Per tutto il giorno saranno attive visite guidate alla scoperta della vasta area dismessa. I ciceroni saranno i volontari del FAI Giovani -Firenze, con il contributo degli ex-dipendenti della Manifattura. In ogni tappa del percorso, oltre a ricevere informazioni sul progetto dirigenerazione che sarà realizzato da qui a pochi anni, i visitatori assisteranno a performance in cui sono coinvolti oltre 50 artisti di realtàfiorentine.

Le visite guidate con performance saranno in totale 12, ciascuna della durata media di 50 minuti. (Partenze ore 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 |11:20 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:40 | 18:00.) Dati i posti limitati, per motivi organizzativi e di sicurezza, per partecipare è stata richiesta laprenotazione e le richieste sono state tantissime.

“In soli due giorni, con la sola comunicazione su social network, i dodici turni delle visite guidate con performance sono al completo.Siamo entusiasti di questa risposta perché vuol dire che la Manifattura Tabacchi è un luogo che i cittadini vogliono scoprire e vivere”commenta Giombini.

Dato il grande interesse, l’organizzazione ha predisposto nuove visite accompagnate, senza performance, (dalle 12:00 alle 16:00). Perregistrarsi, occorre prenotarsi al sito: eventi.manifatturatabacchi.com

Artisti in Residenza

Sei giovani artisti che da settembre a gennaio per cinque mesi lavoreranno nella Manifattura Tabacchi lasciandosi ispirare dal luogo,presenteranno alcuni loro lavori nello spazio degli eventi temporanei. Il progetto delle residenze d’artista della Manifattura Tabacchi cheavrà titolo La Cura è ideato e diretto da Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento Firenze.

Per bambini e famiglie

L’Open Day della Manifattura vuole richiamare tutta la cittadinanza, ecco perché ci saranno attività e spazi allestiti per bambini e famiglie:laboratorio digitale a cura di Coder Dojo Firenze (14:30-18:00), laboratorio di costruzioni in legno a cura dell’Associazione CulturaleFantulin (10:30-12:30 e 15:00-19:00), e Area Baby allestita dallo Spazio CO-STANZA (10-13 e 16-22).

Dalle 15:00 alle 16:30 ci sarà, nello spazio eventi, l’incontro “L’educazione STEAM a Firenze e dintorni: educare il Genius Loci del futuro”,organizzato dal progetto europeo OpenMaker. Si presenteranno varie realtà che stanno sperimentando approcci innovativi all’educazione STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) a Firenze e dintorni. Interverranno: Sandra Gualtieri (Centro diriuso creativo di materiale aziendale REMIDA), Valentina Ercolani (H-Farm, organizzatore degli SPARX Summer Camps che si terranno alla Manifattura Tabacchi a luglio 2018), Matteo Mazzoni (Fablab Firenze) e Nicola Madeddu (Paleos s.n.c., vincitore della call del progettoOpenMaker con il progetto di Robotica Educativa attualmente in sviluppo assieme all’azienda Edison Giocattoli).

La Piazza Dell’Orologio

Nel corso della giornata il pubblico potrà usufruire di attività e servizi allestiti all’aperto nel cortile della Piazza Dell’Orologio. Oltre al carretto delgelato offerto ai partecipanti, saranno presenti due food truck di Panino Tondo, un food truck di Fuori Posto e il bar a cura di Soul Kitchen.

Inoltre, ci saranno il mercato del nuovo artigianato a cura di Florence Factory e una photo booth a cura di

TAF Trova Allestisce e Fotografa, per un ricordo della giornata.

Il Party

Dalle 19:30 CANTE (Autentica) warm up dj set Dalle 21:30 Coma Cose Dj Set + mic

Dalle 23:00 Mirko Casalini (LattexPlus) Dj Set