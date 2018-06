Firenze: Renzi tratta acquisto casa da un milione (e mezzo) di euro

La villa, che sarebbe stata pagata 1,3 mln di euro, si trova a due passi dal piazzale Michelangelo. lo rivela ‘La Verità’

Si tratta di un immobile da 11,5 vani disposti su due livelli: una sala tripla, grande cucina abitabile, studio, tre camere e tre bagni, terrazza, per 276 metri quadrati lordi e un giardino da 1.580 metri, come risulta dall’annuncio. La compravendita tuttavia non sarebbe ancora conclusa, per quanto l’ex presidente del consiglio potrebbe prendere possesso dell’immobile dal prossimo primo agosto, tanto che i vicini, citati da Repubblica, dicono di aver visto “la moglie di Renzi, Agnese, andare a vedere la casa”.

Renzi nei giorni scorsi avrebbe intanto firmato il preliminare presso un noto notaio fiorentino, Michele Santoro. I venditori sono Natalia Gajo, 80 anni, e i figli Giusto Puccini, 68 anni, docente di Istituzioni di diritto pubblico alla facoltà di Giurisprudenza di Firenze, papà dell’attrice Vittoria Puccini, e la sorella Oretta, 61 anni, dal 1987 dipendente dell’ex Provincia di Firenze, guidata da Renzi tra il 2004 e il 2009.

Secondo La Verità, che ha anticipato la notizia, Renzi avrebbe pagato con quattro assegni da 100 mila euro, e dovrebbe saldare il resto, circa 900 mila euro, con un mutuo chiesto al Banco di Napoli.

Il portavoce di Renzi precisa che “l’ex premier e la sua famiglia stanno da tempo cercando un’abitazione a Firenze ma “non hanno concluso né l’acquisto di un’abitazione a Firenze né la vendita dell’abitazione di Pontassieve. Quando il percorso sarà concluso tutte le informazioni saranno rese pubbliche, come peraltro prevede la normativa per la trasparenza dei parlamentari. In caso di acquisto di una casa e di vendita dell’altra saranno come già fatto in passato resi pubblici anche i mutui, passati, presenti e futuri”.