Firenze: Register.it-Dada comunica 30 licenziamenti

Filcams Cgil rincalza: “nessuna crisi, dati economici in crescita”. I lavoratori sostengono che l’azienda stia operando i tagli al personale per contenere i costi e renderesi più appetibile sul mercato.

Register.it-Dada ha comunicato ai rappresentanti dei lavoratori l’apertura di una procedura di licenziamenti collettivi “che colpirà 30 persone nella sede di Firenze, un terzo dei dipendenti”: è quanto afferma una lettera aperta firmata dai lavoratori di Dada Register, rsu del gruppo Register.it-Dada, e Filcams Cgil.

“Il tutto in assenza di alcun tipo di crisi aziendale – si legge – anzi in presenza di dati economici in crescita”. Secondo i lavoratori, i vertici “cercano in tutti i modi di tagliare i costi, per rendere l’azienda più appetibile sul mercato e per aumentare ancora di più i profitti, lucrando sulla pelle dei lavoratori che l’hanno fatta crescere. Si rifiutano oltretutto di prendere in considerazione soluzioni alternative, come gli ammortizzatori sociali o i contratti di solidarietà”.

La mobilitazione, scrivono, “è appena iniziata, e stiamo già organizzando una serie di iniziative che nelle prossime settimane coinvolgeranno anche la cittadinanza”