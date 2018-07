Firenze, prostituzione: torna ordinanza ‘anti-tratta’

“E’ in corso adesso la nuova istruttoria della polizia municipale per verificare se il fenomeno è rimasto contenuto dopo la prima ondata di ordinanze o se si sta nuovamente presentando nelle forme della situazione precedente” ha spiegato il sindaco di Firenze

Nelle prossime settimane “quasi certamente”, tornerà in vigore a Firenze l’ordinanza per sanzionare i clienti delle prostitute. L’atto, contingibile ed urgente e dunque di natura temporanea (la durata prevista è di sei mesi) era stato adottato dal Comune del capoluogo toscano nello scorso autunno: prevede denuncia e multa per chi viene sorpreso a contrattare o consumare in strada rapporti con prostitute.

“E’ in corso adesso la nuova istruttoria della polizia municipale per verificare se il fenomeno è rimasto contenuto dopo la prima ondata di ordinanze o se si sta nuovamente presentando nelle forme della situazione precedente”, ha spiegato il sindaco di Firenze parlando con i giornalisti a margine di una iniziativa. “Se così fosse, sono pronto a firmare nuovamente questi atti contro lo sfruttamento della prostituzione. Chiaramente dobbiamo raccogliere un’ampia documentazione, per motivarli bene, poichè si tratta di atti contingibili e urgenti che potrebbero essere impugnati. E questo è quanto stiamo facendo adesso, per arrivare quasi certamente ad una nuova ordinanza”. Nardella ha indicato le tempistiche per l’emanazione in “qualche settimana”.