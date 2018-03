Comuni: Firenze; ecco progetto giardino piazza Ciompi

Un’area verde centrale delimitata da siepi di tasso e rose, alberature di gelso e arancio sui lati e un’aiuola a contornare il grande pino. È il progetto definitivo del nuovo giardino che sorgera’ in piazza Ciompi, in centro a Firenze, al posto dello storico mercato delle pulci,

che verra’ trasferito nel vicino largo Annigoni.

Il piano su Piazza dei Ciompi ha oggi avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore allo sviluppo economico Cecilia Del Re. Il progetto e’ stato studiato anche per mantenere una funzione ‘mercatale’ nella piazza, con la previsione di postazioni temporanee di vendita per fiere di natura non alimentare a cadenza settimanale o mensile.

Le nuove postazioni, non fisse ma ambulanti, saranno collocate lungo le fasce perimetrali della piazza e saranno utilizzate per lo svolgimento di fiere e mercati con frequenza

settimanale o mensile e di tipo non alimentare.

L’accesso alla nuova area verde avverra’ mediante tre cancelli, due posti lungo il lato della Loggia del Pesce e uno di fronte al giardino del Gratta, in modo da prevenire eventuali atti di degrado in orario notturno. I lavori di riqualificazione di piazza dei Ciompi sono iniziati nell’aprile scorso. Durante gli interventi sono stati ritrovati reperti databili tra la fine del 14/o e l’inizio del

15/o secolo, oltre che a strutture murarie, pavimentazioni in cotto e pozzi dei primi del ‘900. Per lasciare memoria dei reperti della piazza e della sua storia sara’ collocato nel

giardino un cartello esplicativo che rimandera’ a pagine web di dettaglio con immagini e informazioni reperibili con il Qr code.