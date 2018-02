Firenze: maxi-squalifiche 10 baby calciatori per rissa in campo

30 giornate complessive di squalifica i nei confronti di due società dilettantistiche di calcio fiorentine, San Giusto Le Bagnese e Giovani Fucecchio 2000

Pesanti provvedimenti disciplinari – con 30 giornate complessive di squalifica inflitte ai responsabili di una rissa in campo – sono stati presi nei confronti di due società dilettantistiche di calcio fiorentine, San Giusto Le Bagnese e Giovani Fucecchio 2000. Colpiti dalla giustizia 10 baby calciatori (cinque per squadra) delle formazioni Allievi. Nella partita fra le due compagini è scoppiata una rissa in campo tanto che l’arbitro ha sospeso l’incontro al 37′ del secondo tempo quando la formazione locale era in vantaggio 1-0. Ogni calciatore è stato squalificato tre giornate “per condotta violenta verso un avversario”. Inoltre il giudice sportivo ha inflitto alle due società la punizione della sconfitta a tavolino con punteggio di 0-3. La Giovani Fucecchio 2000 deve anche pagare una multa da 100 euro per danneggiamento alle strutture dell’impianto sportivo di San Giusto.