A Firenze le camice di forza si “liberano” e divengono abiti

Crazy Fucsia, un evento benefico organizzato da Federica Borghi alle Serre Torrigiani di Firenze, il 13 febbraio. Sedici designer si sfideranno cercando di reinventare in chiave paradossale le camice di forza.

Artisti, giocolieri, cantanti e giovani stilisti che si mettono al lavoro per “liberare” le camicie di forza e farle diventare abiti fashion. Si chiama Crazy Fucsia l’evento benefico organizzato dall’artista Federica Borghi alle Serre Torrigiani di Firenze, il 13 febbraio, a sostegno del Progetto Itaca Firenze, l’associazione di volontari impegnata nel promuovere programmi di sostegno per giovani con disturbi psichici e per le loro famiglie.

Così 16 giovani designer si sfideranno rivedendo in chiave paradossale la camicia di forza: i disegni saranno votati dal pubblico e il vincitore del contest potrà veder realizzata la propria creazione. Combattere i pregiudizi che avvolgono la malattia mentale è uno degli obiettivi dell’evento e la follia, accanto al colore fucsia, sarà il fil rouge di performance e momenti di spettacolo.

Ad accogliere i partecipanti all’ingresso sarà una banda di artisti di strada, poi all’interno della Serra grande alcuni giocolieri interagiranno con il pubblico, mentre il momento dell’aperitivo sarà allietato dalle arie di Puccini cantate dalla voce di Sabrina, soprano del Teatro del Giglio di Lucca.