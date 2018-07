Firenze: incendio, due auto distrutte

Incendio a Firenze, non si segnalano persone coinvolte, due auto sono andate distrutte e due mezzi sono stati danneggiati.

Due automobili sono andate completamente distrutte nel corso di un incendio la scorsa notte in via delle Gore a Firenze.

Altri due mezzi, tra cui un autocarro ed un’utilitaria, sono invece stati danneggiati nella parte anteriore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest e personale della polizia di Stato. Non si segnalano persone coinvolte mentre le cause delle fiamme sono in corso di accertamento.