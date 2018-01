Firenze, gate stazione: passaggio da piazzale Montelungo anche senza biglietto

L’introduzione dei gate elettronici alla stazione di Santa Maria Novella non impedirà di utilizzare il passaggio dal binario 16 che permette di raggiungere il centro storico tramite piazzale Montelungo. Proposto corridoio apposito per i pendolari.

I gate elettronici di Santa Maria Novella hanno fatto discutere molto i fiorentini. Tra le polemiche ne rientrava anche una riguardante un passaggio che si apriva dal binario 16 della stazione e permetteva di risparmiare tempo per arrivare in centro tagliando per piazzale Montelungo.

Il passaggio sarà utilizzabile anche con i varchi, anche se non si è in possesso di un biglietto del treno. La costruzione di un passaggio appositamente dedicato al percorso alternativo è verà proposta da Ferrovie e Comune di Firenze nella prossima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura.

La soluzione eviterebbe i gate a tanti pendolari che arrivano in stazione attraverso mezzi alternativi al treno, come i pullman a lungo raggio, gli aerei ele auto private. L’eventuale chiusura della passerella costringerebbe i viaggiatori senza biglietto a costeggiare la Fortezza sino al cavalcavia di piazza Bambini e Bambine di Beslan e percorrere via Valfonda.