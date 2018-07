Firenze: furto gioielleria Ponte Vecchio

Furto di 3kg d’oro in una gioielleria a Ponte Vecchio, Firenze. Finti clienti distraggono commesso e rubano merce per 100mila euro.

Furto da 100mila euro ieri pomeriggio in una gioielleria situata a Ponte Vecchio, Firenze.

Secondo quanto ricostruito, due donne e un uomo, entrati nel negozio come normali clienti e fingendo di non conoscersi, col pretesto di visionare della merce hanno distratto il commesso e si sono impossessati di un rotolo con catene d’oro di varia fattura, per peso complessivo di circa 3 chilogrammi. Poi sono fuggiti a piedi facendo perdere le loro tracce.

Sull’episodio indagano i carabinieri.