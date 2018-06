Firenze: Furto di medaglie storiche a Fondazione Spadolini

Furto alla casa museo Fondazione Spadolini di Firenze ieri sera tardi, al Pian de’ Giullari: i ladri, dopo aver rotto una finestra, hanno rubato almeno sette medaglie d’oro di valore storico risalenti al XIX e XX secolo più altre medaglie e monili in oro che saranno da individuare con un inventario specifico.

I malviventi sono poi scappati per la campagna circostante facendo perdere le tracce. Sul posto i carabinieri col personale della sezione investigazioni scientifiche del Comando Provinciale di Firenze. Furto nella notte anche in un’abitazione sulla collina sopra Firenze, in via della Piazza Calda.

Verso le 2.30 la proprietaria, 23 anni, ha chiamato il 113 dopo aver scoperto che una finestra era stata forzata e che i ladri avevano portato via monili in oro e orologi per un valore di circa 10.000 euro. La proprietaria era stata assente dalla sera ed era rincasata verso le 1.30. Indagini in corso.