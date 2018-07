Firenze: chiama vittima furto e chiede riscatto

Firenze, dopo aver subito un furto, la vittima viene contattata da una 41enne fiorentina per chiedere il riscatto del mezzo. La donna è stata arrestata dai carabinieri per il reato di ricettazione.

Le indagini dei militari sono partite dopo la denuncia da parte della vittima, la quale il 29 giugno scorso aveva subito il furto di uno scooter Yamaha T-Max, in piazza dell’Isolotto a Firenze ed era stata poi contattata telefonicamente da una donna, la quale aveva riferito di conoscere gli autori del gesto ed il luogo dove il mezzo era stato portato, richiedendo però in cambio la consegna di 200 euro per la restituzione.

I carabinieri, in abiti borghesi, hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi del luogo in cui era stato fissato l’incontro intervenendo nel momento in cui la 41enne ha preso in mano i soldi e quindi si è concretizzato l’ingiusto profitto frutto dell’estorsione.

Il denaro è stato restituito all’avente diritto e lo scooter è stato recuperato mentre la donna è stata portata nel carcere di Sollicciano.