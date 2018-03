Firenze: fermati dai Carabinieri quattro minori su auto rubata

La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze hanno fermatone quattro minori, di etnia ROM, con età compresa tra i 16 ed i 17 anni, domiciliati nell’area fiorentina, per resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione di autovettura e danneggiamento di un cancello di privata abitazione.

Nel corso di una perlustrazione, intorno alle ore 4.15, in via Perfetti Ricasoli è stata notata un’autovettura che ha destato sospetto; infatti, alla vista dei carabinieri, la vettura si è lanciata in una fuga rocambolesca, percorrendo in contromano a folle velocità tratti di strada, mettendo in pericolo l’incolumità dei passanti.

I quattro, dopo aver sfondato il cancello di un condomino, hanno abbandonato il mezzo ed iniziato a scappare a piedi all’interno dello stabile. OI carabiniri hanno proceduto ad isolare la struttura ed a perlustrarla: i fuggiaschi sono stati trovati all’interno dell’ascensore.

Gli accertamenti successivi hanno stabilito che l’auto fosse stata rubata qualche giorno prima da un concessionario a Firenze. Per i quattro giovani, tutti incensurati, su diposizione del P.M. dei minori, è scattata la misura dell’accompagnamento obbligatorio e affidamento ai rispettivi genitori. Per uno di loro si procederà anche alla segnalazione per possesso stupefacenti, aveva con sè mezzo grammo di hashish.