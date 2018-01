A Firenze erogate quasi 400.000 pensioni

Inps rileva i dati relativi al 2016. Evidenziata una differenza di incasso fra uomini e donne. Differenze anche a livello internazionale: di quasi 10 mila euro in Italia si pagano di Irpef 886,74 euro contro gli zero di Germania, Francia, Spagna e Regno Unito.

Le prestazioni pensionistiche a Firenze e provincia sono 395.736: i dati Inps relativi al 2016 sono stati comunicati da Cna Pensionati Firenze, secondo cui i pensionati fra capoluogo e provincia sono 277.413 in tutto, 127.095 uomini e 150.318 donne, con un reddito annuo medio di 23mila euro per i primi e 16mila per le seconde, confermando la disparità di genere già esistente nei livelli delle retribuzioni.

Secondo Cna c’è disparità con gli altri paesi europei, invece, in termini di prelievo fiscale: per una pensione lorda annua di quasi 10 mila euro in Italia si pagano di Irpef 886,74 euro contro gli zero di Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, mentre una pensione di 19.322 euro lordi in Italia paga 4.005 euro annui di Irpef, contro i 39 della Germania, i 1.000 della Francia, i 1.900 della Spagna e i 1.450 del Regno Unito. La direzione di Cna Pensionati Firenze ha nominato come proprio nuovo segretario Benedetta Garuglieri, che subentra a Barbara Gaggelli.