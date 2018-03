Firenze e Cina uniti nella musica a sostegno dei bambini

“La Cina è un paese straordinario che sta crescendo sempre di più – ha detto il sindaco Nardella -, è una potenza economica e culturale. Firenze non ha il timore di confrontarsi con la Cina, ma anzi getta un altro ponte, che si aggiunge a quelli già esistenti, partendo dalla cultura e dalla solidarietà. La cultura è dialogo e ancora una volta è lo strumento migliore per lanciare un’iniziativa di charity, che ha come destinatari i bambini del Meyer grazie alla collaborazione della Fondazione Tommasino Bacciotti”. “Siamo doppiamente contenti – ha continuato il sindaco -: da un lato perché Firenze diventa sempre di più il ponte tra l’Italia e la Cina e dall’altro perché la nostra città si apre ancora una volta alla cultura internazionale”.

“Come presidente e fondatore di Fashion Association Charity Event – ha detto Jim Issler – sono stato testimone da vicino del modo in cui la nostra organizzazione ha cambiato le vite dei bisognosi in Cina. Negli ultimi 14 anni, abbiamo portato speranza e sollievo ai bambini e a chiunque vivesse in condizioni di estrema difficoltà, fornendo educazione, cure mediche e altri servizi in grado di cambiare il tenore di vita. Adesso, con il Florence China Charity Event, speriamo di rendere stabile un’organizzazione che abbia un impatto clamoroso per chi vive nel bisogno – ha aggiunto- . Quale modo migliore di iniziare se non con l’aiutare i bambini e le famiglie che si rivolgono all’Ospedale Pediatrico Meyer nel momento del bisogno, supportando l’importante lavoro della Fondazione Tommasino Bacciotti? Fornendo alle famiglie un ambiente dove vivere senza spese, questa fantastica Fondazione permette loro di concentrarsi sulla cura del proprio bambino malato, senza la preoccupazione di altri oneri finanziari. Sono grato al sindaco Dario Nardella e a Jonnie Jiang – ha concluso – la cui idea di un concerto di beneficenza è stata l’ispirazione che ha portato alla nascita di Florence China Charity Event”.

Il cantante Jonnie Jiang ha pubblicato oltre 35 album ricevendo numerosi riconoscimenti durante la sua carriera. L’incontro di Jiang con un giovane paziente affetto da leucemia nel 2006, lo ha spinto non solo ad aiutare il ragazzo con le sue spese mediche e di istruzione, ma anche a lanciare un ente di beneficenza che avrebbe aiutato molti altri bambini bisognosi. Per lui è intervenuta la figlia Wendy Chang: “Florence China Charity Event è un evento moto significativo per noi. È una combinazione di due culture e siamo molto onorati di dare il nostro contributo in favore dei bambini bisognosi incluso anche i bambini cinesi che vivono in Italia. Vorremmo anche ringraziare la Città di Firenze che ci sta dando questa possibilità”.

“La perdita di un figlio per una grave malattia penso sia il peggior dramma che possa accadere a dei giovani genitori – ha detto il presidente della Fondazione Bacciotti Paolo Bacciotti -. La reazione mia e di Barbara, dopo questa drammatica esperienza, è stata quella di creare la Fondazione in nome di Tommasino con lo scopo di aiutare tutte quelle famiglie che si trovano ad affrontare il difficile percorso della malattia di un figlio malato di tumore; ed è per questo che da 20 anni siamo al loro fianco”.

Gimmy Tranquillo ha intervistato Paolo Bacciotti, della Fondazione Tommasino Bacciotti e Wendy Chang figlia di Jonnie Jiang, il cantautore che per oltre 30 anni ha toccato i cuori di milioni di persone in tutto il mondo con le sue ballate.