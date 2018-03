Firenze: cade albero a in viale Machiavelli, danneggiate 2 auto su viale

La ditta incaricata dai proprietari dell’abitazione sta intervenendo sul posto per il taglio della pianta. Nessun problema, spiega la polizia municipale, per la circolazione dei veicoli.

Un grande albero è caduto questo pomeriggio nel giardino di un’abitazione privata in viale Machiavelli, a Firenze, finendo, in parte, fuori dal perimetro della proprietà danneggiando due auto in sosta. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La ditta incaricata dai proprietari dell’abitazione sta intervenendo sul posto per il taglio della pianta. Nessun problema, spiega la polizia municipale, per la circolazione dei veicoli.