Firenze, Ataf: bus 17 cambia percorso, Rsu insorge

La linea 17 dell’Ataf non passerà più da piazza Stazione a Firenze. Rsu: “tutto fatto senza informazione all’utenza che salirà su un bus convinta di andare alla Stazione e si ritroverà in piazza Indipendenza”.

La linea 17 dell’Ataf non passerà più da piazza Stazione a Firenze, e i sindacati insorgono, lamentando la mancata informazione agli utenti. “La nostra più grande preoccupazione – afferma la Rsu – è che tutto viene fatto senza un minimo d’informazione all’utenza che domattina salirà su un bus 17 convinta di andare alla Stazione e improvvisamente si ritroverà in piazza Indipendenza”.

Secondo i sindacati, dunque, “l’utenza si scaglierà sui conducenti, chiedendo spiegazioni e spesso ciò accade in modo poco civile. Non è accettabile scaricare tutto il compito di informazione sui conducenti di linea, in particolar modo quando ogni buon senso indicherebbe di fare queste modifiche con la necessaria cautela”.

Per la Rsu “è chiaro che anche i trasferimenti del personale dalla Stazione a piazza San Marco all’interno del turno, se già prima avevano tempo insufficiente, a questo punto devono essere assolutamente rivisti e diffidiamo fin da ora la direzione a prendere provvedimenti disciplinari in caso di ritardo alla montata del turno, in questi casi”.