Firenze: ass.re Vannucci a processo per irregolarità appalti piscine

Il gup Mario Profeta di Firenze ha rinviato a giudizio sei persone accusate, a vario titolo, di turbativa d’asta e di falso nell’assegnazione a privati tramite gare della gestione di alcune piscine comunali. Tra gli indagati che vanno a processo c’è l’assessore allo sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci.

Oltre a Vannucci anche la dirigente dello stesso assessorato Elena Toppino, i funzionari comunali Loris Corti e Jacopo Vicini, e gli imprenditori Franco Bonciani (in passato segretario locale del Pd a Rignano dull’Arno) e Cipriano Catellacci. Prosciolti i membri della commissione gare di Palazzo Vecchio Emilio Carletti e Stefano Perla. Prima udienza il 13 febbraio 2019 davanti alla terza sezione penale del tribunale.

Per l’accusa l’inchiesta della Guardia di finanza, coordinata dai pm Filippo Focardi e Giuseppina Mione e iniziata nel 2014, avrebbe rilevato un presunto ‘cartello’ per la gestione delle piscine San Marcellino e Paganelli che, in epoche diverse, andarono a un’Ati (associazione temporanea d’impresa) guidata da Firenze Pallanuoto di Catellacci e a cui aderiva la società Aquatica di Bonciani, più il Centro nuoto di Cittadella. Secondo gli inquirenti le gare per le piscine comunali sarebbero state pilotate da accordi predeterminati fra politica, imprenditori e personale di Palazzo Vecchio.

“Sono sereno perché sono certo di aver sempre operato nel rispetto delle norme e per l”esclusivo interesse della città. Sono pertanto convinto che al processo emergerà la mia innocenza”. Lo ha dichiarato l”assessore allo Sport del Comune di Firenze, Andrea Vannucci, a proposito del rinvio a giudizio deciso oggi per lui e altri cinque indagati dal Gup Mario Profeta. Si tratta dell”inchiesta di procura e Guardia di finanza su una presunta turbativa d”asta nelle gare del Comune di Firenze per assegnare a privati la gestione di alcune piscine comunali.